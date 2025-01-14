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Скільки разів росіяни наступали на фронті — деталі від Генштабу

14 січня 2025 08:58
Аркадій Пастула - Редактор
Ситуація на фронті станом на 14 січння — ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Розпочалась 1506-та доба повномасштабної війни російських окупантів проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 14 січня.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції українських воїнів в районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали атаки РФ поблизу Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за останню добу сталося три штурми з боку окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував. Окупанти хотіли проникнути в українську оборону поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

Український дрон
Дрон бійців ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, пʼять штурмів ворога відбито в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

А на Краматорському напрямку загарбники атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Ворог здійснив 16 атак на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Білої Гори, при цьому більшість з них була спрямована на Торецьк.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне", — йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку бійці ЗСУ відбили 13 ворожих атак, а на Придніпровському — одну.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку сталося 15 боєзіткнень, ворог здійснив 37 авіаударів 49 керованими бомбами та 422 артилерійські обстріли, зокрема 20 із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Втрати окупантів

Минулої доби втрати російських окупантів склали 1 330 осіб. Українські воїни знищили три танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

Втрати російських окупантів станом на 14 січня 2025 року
Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ
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Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області захисники завдали ефектних ударів по техніці російських окупантів. Вони опублікували відео.

Також українські війська почали атакувати тактичні командні пункти та позиції армії РФ поблизу лінії фронту.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ

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