Ситуация на фронте по состоянию на 14 января — утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 1506-е сутки полномасштабной войны российских оккупантов против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ во вторник, 14 января.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских воинов в районе Волчанска.

Силы обороны отражали атаки РФ вблизи Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за последние сутки произошло три штурма со стороны оккупантов.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал. Оккупанты хотели проникнуть в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

Дрон бойцов ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, пять штурмов врага отбито в районе Белогоровки на Северском направлении.

А на Краматорском направлении захватчики атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Ворог совершил 16 атак на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Белой Горы, при этом большинство из них было направлено на Торецк.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергиевка и Янтарное", — говорится в сводке

На Новопавловском направлении бойцы ВСУ отбили 13 вражеских атак, а на Приднепровском — одну.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг совершил 37 авиаударов 49 управляемыми бомбами и 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1 330 человек. Украинские воины уничтожили три танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и единицу специальной техники.

Ориентировочные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области защитники нанесли эффектные удары по технике российских оккупантов. Они опубликовали видео.

Также украинские войска начали атаковать тактические командные пункты и позиции армии РФ вблизи линии фронта.