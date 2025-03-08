Американські аналітики підрахували, скільки літаків захистять небо України

Військовий літак. Фото: Public Affairs/Handout via REUTERS

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінив, яка кількість бойових літаків знадобиться Україні для забезпечення безпеки неба під час можливого перемир’я. За даними дослідників, для ефективного стримування російських загроз знадобиться від 40 до 160 винищувачів, залежно від обраної оборонної стратегії.

Про це йдеться у статті CSIS.

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Аналітики зазначають, що історично Росія рідко дотримується угод, якщо не відчуває значного військового тиску з боку противника. Тому у разі припинення вогню важливо забезпечити надійну оборону повітряного простору, яка може бути реалізована двома основними способами: точковою або територіальною обороною.

Точкова оборона передбачає використання меншої кількості літаків і зосередження зусиль на захисті критично важливих об’єктів, таких як військові бази та енергетична інфраструктура. За такого підходу, якщо НАТО або Європейський Союз інтегрують свої сили з українськими системами ППО та забезпечать підтримку у вигляді розвідки й дозаправлення в повітрі, Україні знадобиться щонайменше 24 літаки, дислоковані на трьох авіабазах.

Якщо ж бойові вильоти виконуватимуться з-за меж України, то кількість необхідних літаків збільшиться щонайменше до 48, адже додатковий час на підльот до зони патрулювання скорочуватиме ефективність місій.

Скільки літаків потрібно Україні для повного контролю неба

Для забезпечення повноцінного повітряного контролю над територією країни ця цифра суттєво зростає. Територіальна оборона потребуватиме розгортання до 160 літаків у трьох ключових зонах уздовж кордонів із Росією та Білоруссю.

Однак такий рівень оборони вимагає залучення союзників, включно з тими країнами, які не є членами НАТО, а також підтримки з боку додаткових систем ППО та радіоелектронної боротьби.

Хто займався підрахунками

Автори дослідження — Бенджамін Дженсен, директор Лабораторії майбутнього при CSIS, контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері та науковий співробітник Хосе Масіас — наголошують, що остаточний сценарій залежатиме від рівня міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, нещодавно у західних ЗМІ з'явилась інформація, що деякі військові експерти роздумують над розгортанням 120 винищувачів в Україні для захисту неба.

Крім того, стало відомо, скільки військ та техніки втратила Росія в боях проти ЗСУ впродовж лютого.