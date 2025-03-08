Американские аналитики подсчитали, сколько самолетов защитят небо Украины

Военный самолет. Фото: Public Affairs/Handout via REUTERS

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил, какое количество боевых самолетов понадобится Украине для обеспечения безопасности неба во время возможного перемирия. По данным исследователей, для эффективного сдерживания российских угроз понадобится от 40 до 160 истребителей, в зависимости от выбранной оборонной стратегии.

Об этом говорится в статье CSIS.

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Как Украина может защитить себя в случае перемирия

Аналитики отмечают, что исторически Россия редко придерживается соглашений, если не испытывает значительного военного давления со стороны противника. Поэтому в случае прекращения огня важно обеспечить надежную оборону воздушного пространства, которая может быть реализована двумя основными способами: точечной или территориальной обороной.

Точечная оборона предполагает использование меньшего количества самолетов и сосредоточение усилий на защите критически важных объектов, таких как военные базы и энергетическая инфраструктура. При таком подходе, если НАТО или Европейский Союз интегрируют свои силы с украинскими системами ПВО и обеспечат поддержку в виде разведки и дозаправки в воздухе, Украине понадобится не менее 24 самолетов, дислоцированных на трех авиабазах.

Если же боевые вылеты будут выполняться из-за пределов Украины, то количество необходимых самолетов увеличится минимум до 48, ведь дополнительное время на подлет к зоне патрулирования будет сокращать эффективность миссий.

Сколько самолетов нужно Украине для полного контроля неба

Для обеспечения полноценного воздушного контроля над территорией страны эта цифра существенно возрастает. Территориальная оборона потребует развертывания до 160 самолетов в трех ключевых зонах вдоль границ с Россией и Беларусью.

Однако такой уровень обороны требует привлечения союзников, включая те страны, которые не являются членами НАТО, а также поддержки со стороны дополнительных систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Кто занимался подсчетами

Авторы исследования — Бенджамин Дженсен, директор Лаборатории будущего при CSIS, контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери и научный сотрудник Хосе Масиас — отмечают, что окончательный сценарий будет зависеть от уровня международной поддержки Украины.

Напомним, недавно в западных СМИ появилась информация, что некоторые военные эксперты размышляют над развертыванием 120 истребителей в Украине для защиты неба.

Кроме того, стало известно, сколько войск и техники потеряла Россия в боях против ВСУ в течение февраля.