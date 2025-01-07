Ситуація у Кураховому — де зараз тривають бої тривають

Українські бійці під Кураховим. Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Об'єднаних сил угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про поточний стан бойових дій у Кураховому Донецької області. За його словами, бої тривають у західних районах міста.

Про це Трегубов сказав в коментарі для 5 каналу у вівторок, 7 січня.

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Ворог намагається зруйнувати залишки будівель та витіснити українських захисників. У свою чергу, українські військові роблять усе можливе, щоб завдати окупантам максимальних втрат у живій силі та техніці.

На питання про можливі дії українських військ у місті, Трегубов наголосив, що будь-які переміщення військ чи операції не можуть бути об'єктом завчасного публічного обговорення.

Нагадаємо, атаки росіян поблизу більш середніх за розміром населених пунктів, таких як Курахове і Покровськ, можуть бути менш сприятливими для механізованих атак, ніж невеликі поселення і відкриті поля, де російські війська просувалися більшу частину 2024 року.

Днями в ISW підбили підсумки 2024 року стосовно російського наступу. Аналітики написали, що попередній рік став для РФ роком значних військових втрат та обмежених територіальних досягнень. Зокрема, ворог завоював 4168 квадратних кілометрів території, при цьому втративши понад 420 тисяч солдатів.