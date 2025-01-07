Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Ситуація у Кураховому — де зараз тривають бої arrow

Ситуація у Кураховому — де зараз тривають бої

7 січня 2025 17:31
Катерина Османська - Редактор
Ситуація у Кураховому — де зараз тривають бої тривають
Українські бійці під Кураховим. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Речник Об'єднаних сил угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про поточний стан бойових дій у Кураховому Донецької області. За його словами, бої тривають у західних районах міста.

Про це Трегубов сказав в коментарі для 5 каналу у вівторок, 7 січня.

Читайте також:

Що відомо про ситуацію на Курахівському напрямку

Ворог намагається зруйнувати залишки будівель та витіснити українських захисників. У свою чергу, українські військові роблять усе можливе, щоб завдати окупантам максимальних втрат у живій силі та техніці.  

На питання про можливі дії українських військ у місті, Трегубов наголосив, що будь-які переміщення військ чи операції не можуть бути об'єктом завчасного публічного обговорення.  

Нагадаємо, атаки росіян поблизу більш середніх за розміром населених пунктів, таких як Курахове і Покровськ, можуть бути менш сприятливими для механізованих атак, ніж невеликі поселення і відкриті поля, де російські війська просувалися більшу частину 2024 року.

Днями в ISW підбили підсумки 2024 року стосовно російського наступу. Аналітики написали, що попередній рік став для РФ роком значних військових втрат та обмежених територіальних досягнень. Зокрема, ворог завоював 4168 квадратних кілометрів території, при цьому втративши понад 420 тисяч солдатів.

ЗСУ Хортиця Донецька область війна в Україні ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

18:53 В Одесі судитимуть заступника голови облради — у чому підозрюють

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році