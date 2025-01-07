Ситуация в Курахово - где сейчас продолжаются бои продолжаются

Украинские бойцы под Курахово. Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Объединенных сил группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о текущем состоянии боевых действий в Курахово Донецкой области. По его словам, бои продолжаются в западных районах города.

Об этом Трегубов сказал в комментарии для 5 канала во вторник, 7 января.

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Враг пытается разрушить остатки зданий и вытеснить украинских защитников. В свою очередь, украинские военные делают все возможное, чтобы нанести оккупантам максимальные потери в живой силе и технике.

На вопрос о возможных действиях украинских войск в городе, Трегубов отметил, что любые перемещения войск или операции не могут быть объектом заблаговременного публичного обсуждения.

Напомним, атаки россиян вблизи более средних по размеру населенных пунктов, таких как Курахово и Покровск, могут быть менее благоприятными для механизированных атак, чем небольшие поселения и открытые поля, где российские войска продвигались большую часть 2024 года.

На днях в ISW подвели итоги 2024 года касательно российского наступления. Аналитики написали, что предыдущий год стал для РФ годом значительных военных потерь и ограниченных территориальных достижений. В частности, враг завоевал 4168 квадратных километров территории, при этом потеряв более 420 тысяч солдат.