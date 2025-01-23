Оточення Великої Новосілки — у Генштабі ЗСУ виступили з офіційною заявою про ситуацію

Українські військові завдають ударів по окупантах. Ілюстративне фото: Генштаб

Українські військові стикаються з інформаційними операціями з боку ворога, зокрема і щодо ситуації на деяких ділянках фронту. Противник намагається розхитати суспільні настрої та підривати довіру до військового керівництва.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram у четвер, 23 січня.

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У Генштабі зазначили, що командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" інформує громадськість про хід оборонної операції в межах операційної зони, зокрема і щодо ситуації біля Великої Новосілки Донецької області.

"Інформування відбувається обʼєктивно, з врахуванням того, що противник також уважно вивчає повідомлення Сил оборони — обізнаність з відкритих джерел допомагає ворогу планувати та корегувати свої подальші наступальні дії", — йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб наголошує, що Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку", — наголошують військові.

За інформацією Генштабу, ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями росіян.

"На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції. Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі", — підсумували у Генштабі.

Раніше ми писали, що Росія щоночі запускає дрони для атак на Україну. Це змушує українські Сили ППО перекидати частину ресурсів із фронту на захист мирних жителів та інфраструктури. Загалом минулої ночі РФ запустила 92 безпілотники по Україні. Сили ППО збили 57 дронів.