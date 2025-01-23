Окружение Великой Новоселки — в Генштабе ВСУ выступили с официальным заявлением о ситуации

Украинские военные наносят удары по оккупантам. Иллюстративное фото: Генштаб

Украинские военные сталкиваются с информационными операциями со стороны врага, в том числе и относительно ситуации на некоторых участках фронта. Противник пытается расшатать общественные настроения и подорвать доверие к военному руководству.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram в четверг, 23 января.

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В Генштабе отметили, что командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" информирует общественность о ходе оборонительной операции в пределах операционной зоны, в том числе и относительно ситуации возле Великой Новоселки Донецкой области.

"Информирование происходит объективно, с учетом того, что противник также внимательно изучает сообщения Сил обороны — осведомленность из открытых источников помогает врагу планировать и корректировать свои дальнейшие наступательные действия", — говорится в сообщении.

Генеральный штаб отмечает, что Силы обороны Украины ведут изнурительные бои с превосходящим противником на соответствующих позициях и рубежах. Действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.

"Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечение необходимыми средствами для ведения боя, усиление и обеспечение флангов. Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития", — отмечают военные.

По информации Генштаба, ведение боевых действий сопровождается информационными операциями россиян.

"На фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом. Главная цель российских пропагандистов — расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны. Как следствие — снижение устойчивости защитников Украины и содействие ведению своей наступательной операции. Враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи", — подытожили в Генштабе.

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