Сирський провів телефонну розмову з командувачем ЗС США в Європі Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 9 листопада, провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

Про це повідомила пресслужба Сирського у Facebook.

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Розмова Сирського та Каволі

Сирський поінформував Каволі про ситуацію на лінії фронту: вона залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог використовує перевагу у кількості особового складу та продовжує наступ, зосереджуючи основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

"Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ", — йдеться у повідомленні.

Представник США підтвердив дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою. Сирський подякував партнерам за підтримку України.

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський підбив підсумки наступальної операції ЗСУ у Курській області Росії.

А голова Міноборони Рустем Умєров підтвердив, що на фронті вже відбулося зіткнення Сил оборони та військ КНДР.