Сирський провів телефонну розмову з командувачем ЗС США в Європі Каволі

Сирський проінформував Каволі про складну ситуацію на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 9 листопада, провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.
Про це повідомила пресслужба Сирського у Facebook.
Розмова Сирського та Каволі
Сирський поінформував Каволі про ситуацію на лінії фронту: вона залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог використовує перевагу у кількості особового складу та продовжує наступ, зосереджуючи основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.
"Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ", — йдеться у повідомленні.
Представник США підтвердив дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою. Сирський подякував партнерам за підтримку України.
Раніше Сирський підбив підсумки наступальної операції ЗСУ у Курській області Росії.
А голова Міноборони Рустем Умєров підтвердив, що на фронті вже відбулося зіткнення Сил оборони та військ КНДР.
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