Сырский провел телефонный разговор с командующим ВС США в Европе Каволи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 9 ноября, провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщила пресс-служба Сырского в Facebook.

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Разговор Сырского и Каволи

Сырский проинформировал Каволи о ситуации на линии фронта: она остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг использует преимущество в количестве личного состава и продолжает наступление, сосредотачивая основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

"У нас есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск", — говорится в сообщении.

Представитель США подтвердил соблюдение взятых обязательств по обеспечению сил обороны необходимым вооружением и военной техникой. Сырский поблагодарил партнеров за поддержку Украины.

Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский подвел итоги наступательной операции ВСУ в Курской области России.

Глава Минобороны Рустем Умеров подтвердил, что на фронте уже произошло столкновение Сил обороны и войск КНДР.