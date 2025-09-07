Сирський привітав із Днем воєнної розвідки України

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до воїнів-розвідників із нагоди Дня воєнної розвідки України. Він подякував їм за відвагу, професіоналізм і внесок у перемогу України у війні проти РФ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Telegram у неділю, 7 вересня.

Сирський привітав українських розвідників із професійним святом

Сирський нагадав, що сьомого вересня Україна відзначає День воєнної розвідки. Він щиро подякував усім розвідникам за щоденну роботу на фронті та у тилу ворога. Головнокомандувач підкреслив, що здобуті ними дані допомагають українським силам завдавати точних ударів по противнику.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Тисячі українських розвідників цілодобово, щоденно на фронті й у ворожому тилу здобувають необхідні результати для України. Їхня робота — це й отримання важливої інформації про противника, і його знищення", — написав Сирський.

Він зазначив, що бойовий досвід і професійність українських розвідників високо оцінюють партнери на Заході. Вони відзначають нестандартність мислення, високу майстерність та швидкість виконання завдань українських воїнів.

"У цей день ми схиляємо свої голови у скорботі за воїнами воєнної розвідки, які поклали життя за незалежність України та свободу українського народу. Вічна памʼять і вічна слава загиблим лицарям", — додав головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що прийде час, коли суспільство дізнається про всі операції, які зривали плани російських окупантів. Він подякував розвідникам за внесок у спільну справу та побажав сил і витримки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем воєнної розвідки.

Раніше ми також інформували, що керівник ГУР Кирило Буданов заявив про ймовірність оголошення мобілізації в Росії у будь-який момент.