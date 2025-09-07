Сырский поздравил с Днем военной разведки Украины

Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к воинам-разведчикам по случаю Дня военной разведки Украины. Он поблагодарил их за отвагу, профессионализм и вклад в победу Украины в войне против РФ.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Сырский напомнил, что седьмого сентября Украина отмечает День военной разведки. Он искренне поблагодарил всех разведчиков за ежедневную работу на фронте и в тылу врага. Главнокомандующий подчеркнул, что полученные ими данные помогают украинским силам наносить точные удары по противнику.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Тысячи украинских разведчиков круглосуточно, ежедневно на фронте и во вражеском тылу получают необходимые результаты для Украины. Их работа - это и получение важной информации о противнике, и его уничтожение", — написал Сырский.

Он отметил, что боевой опыт и профессионализм украинских разведчиков высоко оценивают партнеры на Западе. Они отмечают нестандартность мышления, высокое мастерство и скорость выполнения задач украинских воинов.

"В этот день мы склоняем свои головы в скорби по воинам военной разведки, которые положили жизнь за независимость Украины и свободу украинского народа. Вечная память и вечная слава погибшим рыцарям", — добавил главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что придет время, когда общество узнает обо всех операциях, которые срывали планы российских оккупантов. Он поблагодарил разведчиков за вклад в общее дело и пожелал сил и выдержки.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем военной разведки.

Ранее мы также информировали, что руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о вероятности объявления мобилизации в России в любой момент.