Сирський на Донеччині — які успіхи здобули українські воїни

Олександр Сирський в Донецькій області. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відпрацював в органах військового управління та військових частинах в Донецькій області. Відомо, що вони діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 4 жовтня.

Сирський в Донецькій області

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. За його словами, підрозділи ССО, частин Сухопутних військ та Нацгвардії проводять ударно-пошукові дії для виявлення, а також знищення залишків диверсійних груп російських окупантів.

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

"Щодо Добропільського напрямку. Підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику", — зазначив Сирський.

Загальні втрати окупантів там становлять 47 осіб, серед яких 32 — безповоротні.

Сирський повідомив, що з початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля загарбники втратили близько 3520 осіб, серед яких знищено 1988. Крім того, було уражено та знищено 991 одиницю російського озброєння та військової техніки.

Українські військові. Фото: t.me/osirskiy

"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня Сирський провів нараду щодо боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Раніше головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські воїни розбили так званий "Добропільський виступ" окупантів.