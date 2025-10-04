Відео
Україна
Сирський попрацював на Донеччині — яка ситуація на фронті

Сирський попрацював на Донеччині — яка ситуація на фронті

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 22:59
Сирський на Донеччині — які успіхи здобули українські воїни
Олександр Сирський в Донецькій області. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відпрацював в органах військового управління та військових частинах в Донецькій області. Відомо, що вони діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 4 жовтня.

Читайте також:

Сирський в Донецькій області

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. За його словами, підрозділи ССО, частин Сухопутних військ та Нацгвардії проводять ударно-пошукові дії для виявлення, а також знищення залишків диверсійних груп російських окупантів.

Олександр Сирський
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

"Щодо Добропільського напрямку. Підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику", — зазначив Сирський.

Загальні втрати окупантів там становлять 47 осіб, серед яких 32 — безповоротні.

Сирський повідомив, що з початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля загарбники втратили близько 3520 осіб, серед яких знищено 1988. Крім того, було уражено та знищено 991 одиницю російського озброєння та військової техніки.

Військові в Донецькій області
Українські військові. Фото: t.me/osirskiy

"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня Сирський провів нараду щодо боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Раніше головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські воїни розбили так званий "Добропільський виступ" окупантів.

війна ЗСУ Україна Донецька область Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
