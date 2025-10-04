Сирський на Донеччині — які успіхи здобули українські воїни

Александр Сырский в Донецкой области. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отработал в органах военного управления и воинских частях в Донецкой области. Известно, что они действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 4 октября.

Сырский в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ отметил, что обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. По его словам, подразделения ССО, частей Сухопутных войск и Нацгвардии проводят ударно-поисковые действия для выявления, а также уничтожения остатков диверсионных групп российских оккупантов.

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

"Относительно Добропольского направления. Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику", — отметил Сырский.

Общие потери оккупантов там составляют 47 человек, среди которых 32 — безвозвратные.

Сырский сообщил, что с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья захватчики потеряли около 3520 человек, среди которых уничтожено 1988. Кроме того, было поражено и уничтожено 991 единицу российского вооружения и военной техники.

Украинские военные. Фото: t.me/osirskiy

"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", — добавил он.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября Сырский провел совещание по борьбе с российскими ударными беспилотниками.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские воины разбили так называемый "Добропольский выступ" оккупантов.