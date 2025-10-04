Сирський на Донеччині — які успіхи здобули українські воїни

Сырский поработал в Донецкой области — какая ситуация на фронте
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отработал в органах военного управления и воинских частях в Донецкой области. Известно, что они действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 4 октября.
Сырский в Донецкой области
Главнокомандующий ВСУ отметил, что обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. По его словам, подразделения ССО, частей Сухопутных войск и Нацгвардии проводят ударно-поисковые действия для выявления, а также уничтожения остатков диверсионных групп российских оккупантов.
"Относительно Добропольского направления. Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику", — отметил Сырский.
Общие потери оккупантов там составляют 47 человек, среди которых 32 — безвозвратные.
Сырский сообщил, что с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья захватчики потеряли около 3520 человек, среди которых уничтожено 1988. Кроме того, было поражено и уничтожено 991 единицу российского вооружения и военной техники.
"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", — добавил он.
Напомним, 2 октября Сырский провел совещание по борьбе с российскими ударными беспилотниками.
Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские воины разбили так называемый "Добропольский выступ" оккупантов.
