Росія атакує Покровський напрямок за новою тактикою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив ситуацію на Покровському напрямку. Зокрема, російські війська наступають за тактикою "тисячі порізів" та користуються особливістю ландшафту у цьому регіоні.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, забезпечення логістики в районі Покровська наразі все ще можливе, попри активні дії ворога. Противник застосовує тактику так званих "тисячі порізів".

"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших поселених пунктів і раптово там з'явилися", – сказав Сирський.

Сирський пояснив, що цьому сприяли особливості місцевості. Там є багато ярів, річок та значна кількість зелених насаджень улітку, які ускладнюють спостереження за лінією зіткнення.

Додатково російським військам допомогло й те, що на ділянці не існувало суцільної лінії фронту. Проте після перекидання додаткових сил десантних частин ЗСУ вдалося зачистити території й вибити ворога.

Противник прагне перерізати українські логістичні шляхи на північному напрямку. Наразі там наступає 51-а загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад, сформованих на базі колишнього 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

Сирський уточнив, що серед полонених та знищених були військовослужбовці 132-ї Горлівської бригади. За його словами, до українського полону потрапляють переважно молоді солдати, мобілізовані з різних регіонів, у тому числі з території Росії.

Попри це, війська ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках фронту.