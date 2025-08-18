Відео
Головна Армія Сирський пояснив тактику росіян "тисячі порізів" на Донеччині

Сирський пояснив тактику росіян "тисячі порізів" на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:01
Росія атакує Покровський напрямок за новою тактикою
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив ситуацію на Покровському напрямку. Зокрема, російські війська наступають за тактикою "тисячі порізів" та користуються особливістю ландшафту у цьому регіоні.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Читайте також:

Росія хоче перерізати логістику ЗСУ на Покровському напрямку

За його словами, забезпечення логістики в районі Покровська наразі все ще можливе, попри активні дії ворога. Противник застосовує тактику так званих "тисячі порізів".

"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших поселених пунктів і раптово там з'явилися", – сказав Сирський.

Сирський пояснив, що цьому сприяли особливості місцевості. Там є багато ярів, річок та значна кількість зелених насаджень улітку, які ускладнюють спостереження за лінією зіткнення.

Додатково російським військам допомогло й те, що на ділянці не існувало суцільної лінії фронту. Проте після перекидання додаткових сил десантних частин ЗСУ вдалося зачистити території й вибити ворога.

Противник прагне перерізати українські логістичні шляхи на північному напрямку. Наразі там наступає 51-а загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад, сформованих на базі колишнього 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

Сирський уточнив, що серед полонених та знищених були військовослужбовці 132-ї Горлівської бригади. За його словами, до українського полону потрапляють переважно молоді солдати, мобілізовані з різних регіонів, у тому числі з території Росії.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав регіон, де незабаром армія РФ може почати посилений наступ.

Попри це, війська ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках фронту. 

російські війська Генштаб ЗСУ Олександр Сирський ситуація на фронті бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
