Россия атакует Покровское направление по новой тактике

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил ситуацию на Покровском направлении. В частности, российские войска наступают по тактике "тысячи порезов" и пользуются особенностью ландшафта в этом регионе.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, обеспечение логистики в районе Покровска пока все еще возможно, несмотря на активные действия врага. Противник применяет тактику так называемых "тысячи порезов".

"Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших поселенных пунктов и внезапно там появились", — сказал Сырский.

Сырский пояснил, что этому способствовали особенности местности. Там есть много оврагов, рек и значительное количество зеленых насаждений летом, которые затрудняют наблюдение за линией соприкосновения.

Дополнительно российским войскам помогло и то, что на участке не существовало сплошной линии фронта. Однако после переброски дополнительных сил десантных частей ВСУ удалось зачистить территории и выбить врага.

Противник стремится перерезать украинские логистические пути на северном направлении. Сейчас там наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад, сформированных на базе бывшего 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

Сырский уточнил, что среди пленных и уничтоженных были военнослужащие 132-й Горловской бригады. По его словам, в украинский плен попадают преимущественно молодые солдаты, мобилизованные из разных регионов, в том числе с территории России.

