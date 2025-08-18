Видео
Главная Армия Сырский объяснил тактику РФ "тысячи порезов" в Донецкой области

Сырский объяснил тактику РФ "тысячи порезов" в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:01
Россия атакует Покровское направление по новой тактике
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил ситуацию на Покровском направлении. В частности, российские войска наступают по тактике "тысячи порезов" и пользуются особенностью ландшафта в этом регионе.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью для "РБК-Украина".

По его словам, обеспечение логистики в районе Покровска пока все еще возможно, несмотря на активные действия врага. Противник применяет тактику так называемых "тысячи порезов".

"Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших поселенных пунктов и внезапно там появились", — сказал Сырский.

Сырский пояснил, что этому способствовали особенности местности. Там есть много оврагов, рек и значительное количество зеленых насаждений летом, которые затрудняют наблюдение за линией соприкосновения.

Дополнительно российским войскам помогло и то, что на участке не существовало сплошной линии фронта. Однако после переброски дополнительных сил десантных частей ВСУ удалось зачистить территории и выбить врага.

Противник стремится перерезать украинские логистические пути на северном направлении. Сейчас там наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад, сформированных на базе бывшего 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

Сырский уточнил, что среди пленных и уничтоженных были военнослужащие 132-й Горловской бригады. По его словам, в украинский плен попадают преимущественно молодые солдаты, мобилизованные из разных регионов, в том числе с территории России.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал регион, где вскоре армия РФ может начать усиленное наступление.

Несмотря на это, войска ВСУ успешно продвигаются на двух направлениях фронта.

российские войска Генштаб ВСУ Александр Сырский ситуация на фронте боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
