Україна
Сирський пояснив, як ворог цього літа змінив тактику

Сирський пояснив, як ворог цього літа змінив тактику

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:36
Нова тактика ворога може поглибити загрози — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що противник змінив тактику наступу на початку літа. Вона передбачає одночасні дії великої кількості невеликих штурмових груп, що створює загрозу для логістики і глибоких рубежів оборони.

Про це Сирський розповів під час зустрічі з журналістами у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Нова тактика ворога 

Противник почав широко застосовувати так звану тактику "тисячу порізів". Суть — одночасні атаки багатьох малих груп по 4–6 бійців. Мета — проникнути в глибину, паралізувати постачання і захопити територію без масових ударів великими підрозділами.

"Противник перейшов до нової тактики — так званої "тисячі порізів", що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп — 4-6 військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням — якнайглибше проникнути на нашу територію. Вийти, накопичитися, знову пройти і потім уже атакувати наші об’єкти в глибині, паралізувати нашу логістику, ротацію військ, знищувати наші запаси. І таким чином просто захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ", — повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

За даними командування, ця тактика вже застосовується на кількох напрямках. Перші випадки зафіксували на Добропільському напрямку. Також активність ворога помітили на Новопавлівському напрямку силами 8-ї і 51-ї армій та 68-го армійського корпусу.

Нагадаємо, що російська армія активізувала наступальні дії на Покровському та Новопавлівському напрямках. Українські захисники стримують атаки та не дозволяють ворогу просунутися вперед.

Раніше ми також інформували, що полковник Андрій Білецький поділився думкою про стилі командування Валерія Залужного та Олександра Сирського

ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
