Нова тактика ворога може поглибити загрози — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що противник змінив тактику наступу на початку літа. Вона передбачає одночасні дії великої кількості невеликих штурмових груп, що створює загрозу для логістики і глибоких рубежів оборони.

Про це Сирський розповів під час зустрічі з журналістами у четвер, 25 вересня.

Нова тактика ворога

Противник почав широко застосовувати так звану тактику "тисячу порізів". Суть — одночасні атаки багатьох малих груп по 4–6 бійців. Мета — проникнути в глибину, паралізувати постачання і захопити територію без масових ударів великими підрозділами.

"Противник перейшов до нової тактики — так званої "тисячі порізів", що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп — 4-6 військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням — якнайглибше проникнути на нашу територію. Вийти, накопичитися, знову пройти і потім уже атакувати наші об’єкти в глибині, паралізувати нашу логістику, ротацію військ, знищувати наші запаси. І таким чином просто захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ", — повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

За даними командування, ця тактика вже застосовується на кількох напрямках. Перші випадки зафіксували на Добропільському напрямку. Також активність ворога помітили на Новопавлівському напрямку силами 8-ї і 51-ї армій та 68-го армійського корпусу.

Нагадаємо, що російська армія активізувала наступальні дії на Покровському та Новопавлівському напрямках. Українські захисники стримують атаки та не дозволяють ворогу просунутися вперед.

