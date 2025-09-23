Відео
Головна Армія У кожного є сильні сторони — Білецький про Залужного та Сирського

У кожного є сильні сторони — Білецький про Залужного та Сирського

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 00:58
Андрій Білецький заявив, що і з Залужним і з Сирським було важко працювати, але треба працювати
Полковник та очільник Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю

Полковник Андрій Білецький, що зараз керує Третім армійським корпусом ЗСУ, висловився щодо стилю командування Валерієм Залужним та його наступником Олександром Сирським. Військовий вважає, що у кожного з них свої сильні сторони, проте і складнощі у співпраці.

Про це Білецький заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

В чому різниця між Залужним та Сирським

За словами Білецького, в обох свій власний та унікальний стиль управління. Щодо особистих рис характеру, то за словами Білецького главком Сирський більш дисциплінованіший і зорганізований, системний. І це має свої переваги, вплив.

А ось Валерію Залуженому Білецькому було легше донести якийсь авантюрний замисел, який вимагав термінових рішень. Також Залужним відрізнявся спрощеною взаємодією між керівниками.

"Але в цілому, я б сказав, що з обома складно працювати. Але одночасно з цим з ними не тільки можна, але й треба працювати", — сказав Білецький. 

Раніше Андрій Білецький розповів про відносини з президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що наразі вони не спілкуються.

Також Білецький прокоментував можливі сценарії "перемир'я" та пояснив, що може наблизити його.

ЗСУ Валерій Залужний Олександр Сирський Андрій Білецький командир
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
