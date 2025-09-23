Андрій Білецький заявив, що і з Залужним і з Сирським було важко працювати, але треба працювати

Полковник та очільник Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю

Полковник Андрій Білецький, що зараз керує Третім армійським корпусом ЗСУ, висловився щодо стилю командування Валерієм Залужним та його наступником Олександром Сирським. Військовий вважає, що у кожного з них свої сильні сторони, проте і складнощі у співпраці.

Про це Білецький заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

В чому різниця між Залужним та Сирським

За словами Білецького, в обох свій власний та унікальний стиль управління. Щодо особистих рис характеру, то за словами Білецького главком Сирський більш дисциплінованіший і зорганізований, системний. І це має свої переваги, вплив.

А ось Валерію Залуженому Білецькому було легше донести якийсь авантюрний замисел, який вимагав термінових рішень. Також Залужним відрізнявся спрощеною взаємодією між керівниками.

"Але в цілому, я б сказав, що з обома складно працювати. Але одночасно з цим з ними не тільки можна, але й треба працювати", — сказав Білецький.

Раніше Андрій Білецький розповів про відносини з президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що наразі вони не спілкуються.

Також Білецький прокоментував можливі сценарії "перемир'я" та пояснив, що може наблизити його.