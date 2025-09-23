Андрей Билецкий заявил, что и с Залужным и с Сырским было трудно работать, но надо работать

Полковник и глава Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью

Полковник Андрей Билецкий, который сейчас руководит Третьим армейским корпусом ВСУ, высказался относительно стиля командования Валерием Залужным и его преемником Александром Сырским. Военный считает, что у каждого из них свои сильные стороны, однако и сложности в сотрудничестве.

Об этом Билецкий заявил в интервью "Радио Свобода".

Реклама

Читайте также:

В чем разница между Залужным и Сырским

По словам Билецкого, у обоих свой собственный и уникальный стиль управления. Относительно личных черт характера, то по словам Билецкого главком Сырский более дисциплинированный и организованный, системный. И это имеет свои преимущества, влияние.

А вот Валерию Залуженному Билецкому было легче донести какой-то авантюрный замысел, который требовал срочных решений. Также Залужный отличался упрощенным взаимодействием между руководителями.

"Но в целом, я бы сказал, что с обоими сложно работать. Но одновременно с этим с ними не только можно, но и нужно работать", — сказал Билецкий.

Ранее Андрей Билецкий рассказал об отношениях с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас они не общаются.

Также Билецкий прокомментировал возможные сценарии "перемирия" и объяснил, что может приблизить его.