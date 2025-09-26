Новая тактика врага может углубить угрозы — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что противник изменил тактику наступления в начале лета. Она предусматривает одновременные действия большого количества небольших штурмовых групп, что создает угрозу для логистики и глубоких рубежей обороны.

Об этом Сырский рассказал во время встречи с журналистами в четверг, 25 сентября.

Новая тактика врага

Противник начал широко применять так называемую тактику "тысячу порезов". Суть — одновременные атаки многих малых групп по 4-6 бойцов. Цель — проникнуть в глубину, парализовать снабжение и захватить территорию без массовых ударов крупными подразделениями.

"Противник перешел к новой тактике — так называемой "тысячи порезов", заключающейся в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп — 4-6 военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей — как можно глубже проникнуть на нашу территорию. Выйти, накопиться, снова пройти и потом уже атаковать наши объекты в глубине, парализовать нашу логистику, ротацию войск, уничтожать наши запасы. И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

По данным командования, эта тактика уже применяется на нескольких направлениях. Первые случаи зафиксировали на Добропольском направлении. Также активность врага заметили на Новопавловском направлении силами 8-й и 51-й армий и 68-го армейского корпуса.

Напомним, что российская армия активизировала наступательные действия на Покровском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники сдерживают атаки и не позволяют врагу продвинуться вперед.

Ранее мы также информировали, что полковник Андрей Билецкий поделился мнением о стиле командования Валерия Залужного и Александра Сырского.