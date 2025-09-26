Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сырский объяснил, как враг этим летом изменил тактику

Сырский объяснил, как враг этим летом изменил тактику

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:36
Новая тактика врага может углубить угрозы — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что противник изменил тактику наступления в начале лета. Она предусматривает одновременные действия большого количества небольших штурмовых групп, что создает угрозу для логистики и глубоких рубежей обороны.

Об этом Сырский рассказал во время встречи с журналистами в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:

Новая тактика врага

Противник начал широко применять так называемую тактику "тысячу порезов". Суть — одновременные атаки многих малых групп по 4-6 бойцов. Цель — проникнуть в глубину, парализовать снабжение и захватить территорию без массовых ударов крупными подразделениями.

"Противник перешел к новой тактике — так называемой "тысячи порезов", заключающейся в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп — 4-6 военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей — как можно глубже проникнуть на нашу территорию. Выйти, накопиться, снова пройти и потом уже атаковать наши объекты в глубине, парализовать нашу логистику, ротацию войск, уничтожать наши запасы. И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

По данным командования, эта тактика уже применяется на нескольких направлениях. Первые случаи зафиксировали на Добропольском направлении. Также активность врага заметили на Новопавловском направлении силами 8-й и 51-й армий и 68-го армейского корпуса.

Напомним, что российская армия активизировала наступательные действия на Покровском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники сдерживают атаки и не позволяют врагу продвинуться вперед.

Ранее мы также информировали, что полковник Андрей Билецкий поделился мнением о стиле командования Валерия Залужного и Александра Сырского.

ВСУ армия война в Украине Александр Сырский Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации