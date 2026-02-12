Сирський пояснив, як Україна покращує свою ППО

Сирський пояснив, як Україна адаптує свою ППО під нові виклики війни
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що система протиповітряної оборони України продовжує працювати в надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак з боку противника. За його словами, ППО щодня захищає країну від повітряної загрози, яка не припиняється ані вдень, ані вночі.
Про це Сирський написав у Telegram, передає Новини.LIVE.
Як ЗСУ покращує свою ППО
Сирський зазначив, що стійкість системи залежить від низки ключових чинників. Серед них — ритмічне постачання засобів ураження, впровадження новітніх технологій, ефективні кадрові та управлінські рішення, здатність швидко адаптуватися до нових викликів, а також відмова від застарілих бюрократичних практик.
За останні два роки ефективність української ППО утримується на рівні близько 74%. Водночас військове командування працює над підвищенням цього показника завдяки впровадженню інноваційних рішень.
Щодня російські війська застосовують від 100 до 200 ударних безпілотників типу Shahed, а періодично здійснюють масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди ключову роль відіграють зенітні ракетні війська, які здатні діяти за будь-яких метеоумов. За сприятливої погоди до відбиття атак активно залучаються авіація, гелікоптери та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати в середньому 70% і більше засобів повітряного нападу.
Окрему увагу командування приділяє розвитку безпілотної складової ППО. Наразі триває комплекс організаційних заходів:
- планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;
- нарощується кількість і якість дронів-перехоплювачів;
- посилюється взаємодія з міжнародними партнерами для подолання дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.
