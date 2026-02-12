Відео
Головна Армія Сирський пояснив, як Україна адаптує свою ППО під нові виклики війни

Сирський пояснив, як Україна адаптує свою ППО під нові виклики війни

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 22:45
Сирський пояснив, як Україна покращує свою ППО
Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що система протиповітряної оборони України продовжує працювати в надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак з боку противника. За його словами, ППО щодня захищає країну від повітряної загрози, яка не припиняється ані вдень, ані вночі.

Про це Сирський написав у Telegram, передає Новини.LIVE.


Сирський пояснив, як Україна адаптує свою ППО під нові виклики війни - фото 1
Пост Сирського. Фото: скриншот

Як ЗСУ покращує свою ППО

Сирський зазначив, що стійкість системи залежить від низки ключових чинників. Серед них — ритмічне постачання засобів ураження, впровадження новітніх технологій, ефективні кадрові та управлінські рішення, здатність швидко адаптуватися до нових викликів, а також відмова від застарілих бюрократичних практик.

За останні два роки ефективність української ППО утримується на рівні близько 74%. Водночас військове командування працює над підвищенням цього показника завдяки впровадженню інноваційних рішень.

Щодня російські війська застосовують від 100 до 200 ударних безпілотників типу Shahed, а періодично здійснюють масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди ключову роль відіграють зенітні ракетні війська, які здатні діяти за будь-яких метеоумов. За сприятливої погоди до відбиття атак активно залучаються авіація, гелікоптери та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати в середньому 70% і більше засобів повітряного нападу.

Окрему увагу командування приділяє розвитку безпілотної складової ППО. Наразі триває комплекс організаційних заходів:

  • планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;
  • нарощується кількість і якість дронів-перехоплювачів;
  • посилюється взаємодія з міжнародними партнерами для подолання дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого окупанти обстріляли Україну балістикою та дронами, після чого у ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А до цього військовий пояснив, як працює перший ешелон ППО.

зброя ЗСУ ППО війна в Україні Олександр Сирський
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
