Сырский объяснил, как Украина улучшает свою ПВО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что система противовоздушной обороны Украины продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак со стороны противника. По его словам, ПВО ежедневно защищает страну от воздушной угрозы, которая не прекращается ни днем, ни ночью.

Как ВСУ улучшает свою ПВО

Сырский отметил, что устойчивость системы зависит от ряда ключевых факторов. Среди них — ритмичные поставки средств поражения, внедрение новейших технологий, эффективные кадровые и управленческие решения, способность быстро адаптироваться к новым вызовам, а также отказ от устаревших бюрократических практик.

За последние два года эффективность украинской ПВО удерживается на уровне около 74%. В то же время военное командование работает над повышением этого показателя благодаря внедрению инновационных решений.

Ежедневно российские войска применяют от 100 до 200 ударных беспилотников типа Shahed, а периодически осуществляют массированные ракетно-авиационные удары. В условиях сложной погоды ключевую роль играют зенитные ракетные войска, которые способны действовать при любых метеоусловиях. При благоприятной погоде к отражению атак активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать в среднем 70% и более средств воздушного нападения.

Особое внимание командование уделяет развитию беспилотной составляющей ПВО. Сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается количество и качество дронов-перехватчиков;

усиливается взаимодействие с международными партнерами для преодоления дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

