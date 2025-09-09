Втрати Росії за 2025 рік - заява Сирського

Сирський назвав втрати окупантів з початку року — відео ударів
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:44
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати російської армії у живій силі склали від початку 2025 року 299 210 осіб. Збройні сили України нищать ворога вдень і вночі.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 9 вересня.
Заява Сирського
"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України", — зазначив він.
Головнокомандувач подякував воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм.
"Боротьба триває. Слава Україні!", — додав він.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон назвав втрати Росії на війні з 2022 року.
А українські прикордонники показали, як нищили ворога та техніку РФ на Донеччині.
