Втрати Росії за 2025 рік - заява Сирського

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати російської армії у живій силі склали від початку 2025 року 299 210 осіб. Збройні сили України нищать ворога вдень і вночі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 9 вересня.

Заява Сирського

"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України", — зазначив він.

Головнокомандувач подякував воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм.

"Боротьба триває. Слава Україні!", — додав він.

