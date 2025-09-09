Відео
Головна Армія Сирський назвав втрати окупантів з початку року — відео ударів

Сирський назвав втрати окупантів з початку року — відео ударів

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:44
Втрати Росії за 2025 рік - заява Сирського
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати російської армії у живій силі склали від початку 2025 року 299 210 осіб. Збройні сили України нищать ворога вдень і вночі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Заява Сирського

"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України",  зазначив він.

Головнокомандувач подякував воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм.

"Боротьба триває. Слава Україні!",  додав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон назвав втрати Росії на війні з 2022 року.

А українські прикордонники показали, як нищили ворога та техніку РФ на Донеччині.

ЗСУ окупанти війна в Україні Олександр Сирський фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
