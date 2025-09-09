Потери России за 2025 год - заявление Сырского

Сырский назвал потери оккупантов с начала года — видео ударов
Потери российской армии в живой силе составили с начала 2025 года 299 210 человек. Вооруженные силы Украины уничтожают врага днем и ночью.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 9 сентября.
Заявление Сырского
"Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант — это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины", — отметил он.
Главнокомандующий поблагодарил воинов, защитников и защитниц, за профессионализм.
"Борьба продолжается. Слава Украине!", — добавил он.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон назвал потери России на войне с 2022 года.
А украинские пограничники показали, как уничтожали врага и технику РФ в Донецкой области.
