Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сырский назвал потери оккупантов с начала года — видео ударов

Сырский назвал потери оккупантов с начала года — видео ударов

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:44
Потери России за 2025 год - заявление Сырского
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Потери российской армии в живой силе составили с начала 2025 года 299 210 человек. Вооруженные силы Украины уничтожают врага днем и ночью.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Заявление Сырского

"Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант — это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины", — отметил он.

Главнокомандующий поблагодарил воинов, защитников и защитниц, за профессионализм.

"Борьба продолжается. Слава Украине!", — добавил он.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон назвал потери России на войне с 2022 года.

А украинские пограничники показали, как уничтожали врага и технику РФ в Донецкой области.

ВСУ оккупанты война в Украине Александр Сырский фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации