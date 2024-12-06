Курська операція ЗСУ — чому було прийнято рішення про її початок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram

Рішення щодо операції Збройних сил України саме у Курській області було прийняте з двох причин. Зокрема, через посилення обстрілів Росії по Сумській області та складну ситуацію на Покровському і Торецькому напрямках.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі ТСН "Курськ".

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На початку літа 2024 року Росія посилила свої обстріли по території Сумської області. Вже 6 серпня поточного року українські військові перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа та зайшли у Курську область.

Сирський заявив, що рішення про початок операції ЗСУ на Курщині стало необхідним через складну ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках.

"Чому Сумський напрямок був обраний? По-перше, ворог розглядав цей напрямок для наступальних дій на Суми. Звичайно рішення було нестандартне, потрібно було приймати, виходячи із загальної ситуації, яка постійно ускладнювалася, особливо на Покровському і Торецькому напрямках", — зазначив Головнокомандувач.

За його словами, рішення перш за все було спрямоване на ослаблення натиску противника та зняття його сил із відповідних напрямків.

"У цих умовах потрібно було прийняти рішення, як можна було обмеженими силами значно послабити натиск противника і таким чином зробити щось таке, щоб ворог відреагував зняттям значної кількості своїх частин з цих двох напрямків", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам до 20 січня вибити українські сили з Курської області. Наразі ЗСУ відбивають усі ворожі атаки на території бойових дій.

Раніше ми писали, що на Курському напрямку росіяни поки що не залучають військових з Північної Кореї до безпосередніх бойових дій. Вони тримають їх в другому ешелоні.