Курская операция ВСУ — почему было принято решение о ее начале

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Telegram

Решение об операции Вооруженных сил Украины именно в Курской области было принято по двум причинам. В частности, из-за усиления обстрелов России по Сумской области и сложной ситуации на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме ТСН "Курск".

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В начале лета 2024 года Россия усилила свои обстрелы по территории Сумской области. Уже 6 августа текущего года украинские военные пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа и зашли в Курскую область.

Сырский заявил, что решение о начале операции ВСУ в Курской области стало необходимым из-за сложной ситуации на Покровском и Торецком направлениях.

"Почему Сумское направление было выбрано? Во-первых, враг рассматривал это направление для наступательных действий на Сумы. Конечно решение было нестандартное, нужно было принимать, исходя из общей ситуации, которая постоянно усложнялась, особенно на Покровском и Торецком направлениях", — отметил Главнокомандующий.

По его словам, решение прежде всего было направлено на ослабление натиска противника и снятие его сил с соответствующих направлений.

"В этих условиях нужно было принять решение, как можно было ограниченными силами значительно ослабить натиск противника и таким образом сделать что-то такое, чтобы враг отреагировал снятием значительного количества своих частей с этих двух направлений", — подчеркнул Сырский.

Напомним, военный Кирилл Сазонов заявил, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. В настоящее время ВСУ отбивают все вражеские атаки на территории боевых действий.

Ранее мы писали, что на Курском направлении россияне пока не привлекают военных из Северной Кореи в непосредственные боевые действия. Они держат их во втором эшелоне.