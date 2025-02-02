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Сирський назвав число вбитих окупантів у січні і показав відео

2 лютого 2025 14:00
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Скільки російських окупантів знищили в Україні у січні 2025 — Сирський назвав шалену цифру
Українські військові знищили танк росіян. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Бійці Сил оборони України продовжують успішно знищувати російських загарбників. Лише у січні було ліквідовано тисячі окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в неділю, 2 лютого.

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Сирський наголосив, що триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

"Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 — безповоротно", — йдеться у повідомленні.

Сирський про знищених окупантів у січні
Повідомлення Сирського у Facebook

Раніше ми показували, як бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ефективно ліквідують ворожу техніку та живу силу на передовій.

А у Харківській області українські воїни вдарили по техніці російських окупантів і показали відео своєї роботи.

ЗСУ військова техніка війна в Україні Олександр Сирський війна
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