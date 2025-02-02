Сколько российских оккупантов уничтожили в Украине в январе 2025 — Сырский назвал огромную цифру

Украинские военные уничтожили танк россиян. Фото: скриншот

Бойцы Сил обороны Украины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков. Только в январе были ликвидированы тысячи оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 2 февраля.

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Сирский отметил, что продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

"Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 — безвозвратно", — говорится в сообщении.

Сообщение Сырского в Facebook

Ранее мы показывали, как бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады эффективно ликвидируют вражескую технику и живую силу на передовой.

А в Харьковской области украинские воины ударили по технике российских оккупантов и показали видео своей работы.