Сирський відвідав Покровський напрямок і назвав головні завдання ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок Донецької області. Зокрема, він назвав основні завдання військових.

Про це Олександр Сирський розповів у Telegram у четвер, 13 листопада.

Ситуація в Донецькій області

"Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань", — наголосив Сирський.

Він разом з командирами в Донецькій області сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії.

Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Покровський напрямок залишається основним у контексті наступу російських окупантів. За його словами, там фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій противника, а також зосереджена значна частина угруповання РФ, що діє в Україні.

Зокрема, ворог намагається скористатися складними погодними умовами.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", — розповів Сирський.

Він зауважив, що на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами РФ, рідше — знищення легкої техніки окупантів.

Сирський наголосив, що військові роблять усе, щоб унеможливити пересування і закріплення росіян.

Очеретинський напрямок

Головнокомандувач зазначив, що пошук та знищення загарбників триває також на Очеретинському напрямку. Протягом останніх семи діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ РФ 7,4 кілометра квадратних території Покровського району.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", — додав Сирський.

Нагадаємо, Сирський заявив, що російські окупанти хочуть захопити Донецьку область. За його словами, загарбники вже протягом двох місяців активно штурмують Покровський напрямок.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив про стійкість українських воїнів в Донецькій області.