Главная Армия Сырский на Донеччине — какие задачи ВСУ под Покровском

Сырский на Донеччине — какие задачи ВСУ под Покровском

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 08:57
обновлено: 08:58
Сырский посетил Покровское направление и назвал главные задачи ВСУ
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил поездку на Покровское направление Донецкой области. В частности, он назвал основные задачи военных.

Об этом Александр Сырский рассказал в Telegram в четверг, 13 ноября.

Читайте также:

Ситуация в Донецкой области

"Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач", — подчеркнул Сырский.

Он вместе с командирами в Донецкой области сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.

Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Покровское направление остается основным в контексте наступления российских оккупантов. По его словам, там фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий противника, а также сосредоточена значительная часть группировки РФ, действующей в Украине.

В частности, враг пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных — для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", — рассказал Сырский.

Он отметил, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами РФ, реже — уничтожение легкой техники оккупантов.

Сырский отметил, что военные делают все, чтобы исключить передвижение и закрепление россиян.

Очеретинское направление

Главнокомандующий отметил, что поиск и уничтожение захватчиков продолжается также на Очеретинском направлении. В течение последних семи суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ РФ 7,4 километра квадратных территории Покровского района.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", — добавил Сырский.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский заявил, что российские оккупанты хотят захватить Донецкую область. По его словам, захватчики уже в течение двух месяцев активно штурмуют Покровское направление.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о стойкости украинских воинов в Донецкой области.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
