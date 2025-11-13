Сырский посетил Покровское направление и назвал главные задачи ВСУ

Сырский на Донеччине — какие задачи ВСУ под Покровском
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил поездку на Покровское направление Донецкой области. В частности, он назвал основные задачи военных.
Об этом Александр Сырский рассказал в Telegram в четверг, 13 ноября.
Ситуация в Донецкой области
"Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач", — подчеркнул Сырский.
Он вместе с командирами в Донецкой области сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.
Покровское направление
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Покровское направление остается основным в контексте наступления российских оккупантов. По его словам, там фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий противника, а также сосредоточена значительная часть группировки РФ, действующей в Украине.
В частности, враг пытается воспользоваться сложными погодными условиями.
"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных — для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", — рассказал Сырский.
Он отметил, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами РФ, реже — уничтожение легкой техники оккупантов.
Сырский отметил, что военные делают все, чтобы исключить передвижение и закрепление россиян.
Очеретинское направление
Главнокомандующий отметил, что поиск и уничтожение захватчиков продолжается также на Очеретинском направлении. В течение последних семи суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ РФ 7,4 километра квадратных территории Покровского района.
"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", — добавил Сырский.
Напомним, Сырский заявил, что российские оккупанты хотят захватить Донецкую область. По его словам, захватчики уже в течение двух месяцев активно штурмуют Покровское направление.
А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил о стойкости украинских воинов в Донецкой области.
