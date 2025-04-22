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Сили ППО відбили масовану атаку РФ — які цілі вдалося знищити

22 квітня 2025 19:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 22 квітня — сили ППО збили 38 ударних дронів типу Shahed
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Армія Inform
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Протягом 22 квітня противник здійснив масовану атаку по території України із застосуванням 77 безпілотників, серед яких ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори. Запуски відбувалися з території РФ – районів Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Станом на 18:00 силами ППО було знищено 38 ударних дронів типу Shahed. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор не досяг цілей — вони були локаційно втрачені, без негативних наслідків для цивільної та військової інфраструктури.

Окрім цього, протягом поточної доби ворог випустив понад 130 керованих авіаційних бомб. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі.

Внаслідок ворожих атак зафіксовано ураження цивільних об’єктів у Харківській, Черкаській та Запорізькій областях.

Робота ППО 22 квітня
Кількість збитих ворожих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України 22 квітня.  Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.

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