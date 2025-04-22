Обстріл України 22 квітня — сили ППО збили 38 ударних дронів типу Shahed

Сили ППО відбили масовану атаку РФ — які цілі вдалося знищити
Протягом 22 квітня противник здійснив масовану атаку по території України із застосуванням 77 безпілотників, серед яких ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори. Запуски відбувалися з території РФ – районів Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей вдалося збити
До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Станом на 18:00 силами ППО було знищено 38 ударних дронів типу Shahed. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор не досяг цілей — вони були локаційно втрачені, без негативних наслідків для цивільної та військової інфраструктури.
Окрім цього, протягом поточної доби ворог випустив понад 130 керованих авіаційних бомб. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі.
Внаслідок ворожих атак зафіксовано ураження цивільних об’єктів у Харківській, Черкаській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України 22 квітня. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.
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