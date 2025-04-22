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Силы ПВО отбили массированную атаку РФ — какие цели уничтожили

22 апреля 2025 19:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Украины 22 апреля - силы ПВО сбили 38 ударных дронов типа Shahed
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Армия Информ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В течение 22 апреля противник совершил массированную атаку по территории Украины с применением 77 беспилотников, среди которых ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Запуски происходили с территории РФ — районов Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

По состоянию на 18:00 силами ПВО было уничтожено 38 ударных дронов типа Shahed. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор не достиг целей — они были локально потеряны, без негативных последствий для гражданской и военной инфраструктуры.

Кроме этого, в течение текущих суток враг выпустил более 130 управляемых авиационных бомб. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом в Запорожье.

Вследствие вражеских атак зафиксировано поражение гражданских объектов в Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

Робота ППО 22 квітня
Количество сбитых вражеских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины 22 апреля. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.

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