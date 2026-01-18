Ситуація на фронті за добу 17 січня — звіт Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1425-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в неділю, 18 січня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на фронті за добу

Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог застосував 8 071 дрон-камікадзе та здійснив 3 845 обстрілів позицій наших військ і мирних населених пунктів, з яких 40 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу і техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили вісім атак противника в районах Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки, а також у напрямку Круглого та Чугунівки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в напрямках Петропавлівки та Курилівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник сім разів намагався прорвати українську оборону в районах Мирного, Зарічного та у напрямку Новосергіївки, Ставків, Дробишевого і Лимана.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника поблизу Свято-Покровського.

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку наступальних дій ворог не проводив.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямках Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмових дій агресора в районах Никанорівки, Родинського, Сухецького, Мирнограда, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямках Новопавлівки та Філії.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай та Соснівка.

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 22 атаки противника поблизу Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки та у напрямках Добропілля, Варварівки й Зеленого.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну спробу просунутися вперед поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 830 осіб. Також українські воїни знищили п'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 845 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки ворога.

Зазначимо, в ніч проти 18 січня сили ППО знищили понад 165 російських БпЛА над Україною.

А також президент України Володимир Зеленський закликав посилити українську оборону на тлі щоденних атак РФ по енергетиці.