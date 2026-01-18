Ситуація на фронті за добу 17 січня — звіт Генштабу ЗСУ

Сили оборони стримують ворога на 12 напрямках — звіт Генштабу
Розпочалася 1425-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в неділю, 18 січня.
Ситуація на фронті за добу
Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог застосував 8 071 дрон-камікадзе та здійснив 3 845 обстрілів позицій наших військ і мирних населених пунктів, з яких 40 — із реактивних систем залпового вогню.
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу і техніки противника, два пункти управління БпЛА та один командно-спостережний пункт російських військ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 79 обстрілів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили вісім атак противника в районах Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки, а також у напрямку Круглого та Чугунівки.
На Куп'янському напрямку зафіксовано шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в напрямках Петропавлівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку противник сім разів намагався прорвати українську оборону в районах Мирного, Зарічного та у напрямку Новосергіївки, Ставків, Дробишевого і Лимана.
На Слов'янському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника поблизу Свято-Покровського.
На Краматорському напрямку наступальних дій ворог не проводив.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямках Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмових дій агресора в районах Никанорівки, Родинського, Сухецького, Мирнограда, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямках Новопавлівки та Філії.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай та Соснівка.
На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 22 атаки противника поблизу Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки та у напрямках Добропілля, Варварівки й Зеленого.
На Оріхівському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі Приморського.
На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну спробу просунутися вперед поблизу Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 830 осіб. Також українські воїни знищили п'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 845 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки ворога.
Зазначимо, в ніч проти 18 січня сили ППО знищили понад 165 російських БпЛА над Україною.
А також президент України Володимир Зеленський закликав посилити українську оборону на тлі щоденних атак РФ по енергетиці.
