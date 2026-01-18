Ситуация на фронте за сутки 17 января — отчет Генштаба ВСУ

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1425-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 18 января.

Ситуация на фронте за сутки

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг применил 8 071 дрон-камикадзе и совершил 3 845 обстрелов позиций наших войск и мирных населенных пунктов, из которых 40 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и один командно-наблюдательный пункт российских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг нанес два авиационных удара, сбросив восемь авиабомб, совершил 79 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили восемь атак противника в районах Волчанских Хуторов, Волчанска, Прилепки, а также в направлении Круглого и Чугуновки.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия врага в направлениях Петропавловки и Куриловки.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник семь раз пытался прорвать украинскую оборону в районах Мирного, Заречного и в направлении Новосергиевки, Ставков, Дробышево и Лимана.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи Свято-Покровского.

Ситуация на Славянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении наступательных действий враг не проводил.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлениях Иванополье, Торского, Ильиновки и Софиевки.

Ситуация на Константиновском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах Никаноровки, Родинского, Сухецкого, Мирнограда, Покровска, Ровно, Котлиного, Удачного, Молодецкого, а также в направлениях Новопавловки и Филиала.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении враг совершил шесть атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Зеленый Гай и Сосновка.

Ситуация на Александровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки противника вблизи Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки и в направлениях Доброполья, Варваровки и Зеленого.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безуспешную попытку продвинуться вперед вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Общие потери российских войск за минувшие сутки составили 830 человек. Также украинские воины уничтожили пять танков, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 845 беспилотников оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники врага.

Отметим, в ночь на 18 января силы ПВО уничтожили более 165 российских БпЛА над Украиной.

А также президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить украинскую оборону на фоне ежедневных атак РФ по энергетике.