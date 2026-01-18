РФ атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО ночью

Работа ППО. Фото: Гвара

В ночь на 18 января Россия осуществила дроновую атаку, запустив по Украине более 200 беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако зафиксированы попадания и падения обломков в ряде регионов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Российские дроны атаковали Украину

Начиная с 18:30 17 января, противник атаковал Украину 201 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов. Запуски осуществлялись с территории РФ — с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму и Донецка. Около 120 дронов составляли именно "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 167 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на двух локациях. Атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.

Отчет ВС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Напомним, российский дрон попал в жилой дом в Харькове — погибла женщина, еще три человека ранены.

А также сообщалось, что в Хмельницкой области беспилотники атаковали предприятие.