РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО вночі

У ніч проти 18 січня Росія здійснила дронову атаку, запустивши по Україні понад 200 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили більшість цілей, однак зафіксовані влучання та падіння уламків у низці регіонів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські дрони атакували Україну

Починаючи з 18:30 17 січня, противник атакував Україну 201 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів. Запуски здійснювалися з території РФ — з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму і Донецька. Близько 120 дронів становили саме "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 167 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на двох локаціях. Атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Нагадаємо, російський дрон влучив у житловий будинок в Харкові — загинула жінка, ще троє людей поранені.

А також повідомлялося, що на Хмельниччині безпілотники атакували підприємство.