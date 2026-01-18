Атака дронів на Хмельниччину — у ОВА повідомили про наслідки

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська атакували Хмельницьку область ударними дронами в ніч проти 18 січня. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Росія атакувала дронами Хмельниччину

Вночі сили ППО відбивали атаку російських безпілотників по регіону.

Внаслідок удару виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Уточнення наслідків триває.

Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, цієї ночі російський дрон поцілив у приватний будинок у Харкові.

Також повідомлялося, що напередодні РФ атакувала Суми авіабомбами.