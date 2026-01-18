Відео
Головна Армія Армія РФ завдала удару по підприємству на Хмельниччині

Армія РФ завдала удару по підприємству на Хмельниччині

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 07:58
Атака дронів на Хмельниччину — у ОВА повідомили про наслідки
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська атакували Хмельницьку область ударними дронами в ніч проти 18 січня. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

Росія атакувала дронами Хмельниччину

Вночі сили ППО відбивали атаку російських безпілотників по регіону.

Внаслідок удару виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Уточнення наслідків триває.

Обстріл Хмельниччини 18 січня
Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, цієї ночі російський дрон поцілив у приватний будинок у Харкові.

Також повідомлялося, що напередодні РФ атакувала Суми авіабомбами.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
