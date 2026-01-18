Атака дронів на Хмельниччину — у ОВА повідомили про наслідки

Армія РФ завдала удару по підприємству на Хмельниччині
Дата публікації: 18 січня 2026 07:58
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
Російські війська атакували Хмельницьку область ударними дронами в ніч проти 18 січня. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на підприємстві.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вночі сили ППО відбивали атаку російських безпілотників по регіону.
Внаслідок удару виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Загоряння оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Уточнення наслідків триває.
Зазначимо, цієї ночі російський дрон поцілив у приватний будинок у Харкові.
Також повідомлялося, що напередодні РФ атакувала Суми авіабомбами.
