Атака дронов на Хмельнитчину — в ОВА сообщили о последствиях

Армия РФ нанесла удар по предприятию в Хмельницкой области
Дата публикации 18 января 2026 07:58
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС
Российские войска атаковали Хмельницкую область ударными дронами в ночь на 18 января. В результате обстрела вспыхнул пожар на предприятии.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Россия атаковала дронами Хмельницкую область
Ночью силы ПВО отражали атаку российских беспилотников по региону.
В результате удара возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Возгорание оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Уточнение последствий продолжается.
Отметим, этой ночью российский дрон попал в частный дом в Харькове.
Также сообщалось, что накануне РФ атаковала Сумы авиабомбами.
