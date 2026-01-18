Видео
Україна
Популярные запросы

Армия РФ нанесла удар по предприятию в Хмельницкой области

Армия РФ нанесла удар по предприятию в Хмельницкой области

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 07:58
Атака дронов на Хмельнитчину — в ОВА сообщили о последствиях
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска атаковали Хмельницкую область ударными дронами в ночь на 18 января. В результате обстрела вспыхнул пожар на предприятии.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Читайте также:

Россия атаковала дронами Хмельницкую область

Ночью силы ПВО отражали атаку российских беспилотников по региону.

В результате удара возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Возгорание оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Уточнение последствий продолжается.

Обстріл Хмельниччини 18 січня
Сообщение Сергея Тюрина. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, этой ночью российский дрон попал в частный дом в Харькове.

Также сообщалось, что накануне РФ атаковала Сумы авиабомбами.

обстрелы Хмельницкая область предприятия война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
