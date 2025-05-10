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Головна Армія Сєрга заспівав для робітників заводу, яких щодня обстрілює ворог

Сєрга заспівав для робітників заводу, яких щодня обстрілює ворог

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Дата публікації: 10 травня 2025 09:42
Миколай Сєрга дав благодійні концерти в Нікополі — відео
Офіцер ЗСУ, засновник "Культурних сил", громадський діяч і музикант Миколай Сєрга. Фото: Новини.LIVE

Офіцер ЗСУ та засновник "Культурних сил" Миколай Сєрга дав благодійні концерти для рятувальників та працівників заводу у Нікополі. Музикант вважає, що морально підтримувати фахівців, які працюють на благо України в тилу, надзвичайно важливо.

Детально про поїздку артист розповів журналістів Новини.LIVE Анні Сірик. 

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Миколай Сєрга провів концерти в Нікополі

Відомий український артист та нині офіцер ЗСУ Миколай Сєрга відвідав Нікополь, що на Дніпровщині. Він дав благодійні концерти для рятувальників та працівників одного з місцевих заводів. Головна ціль поїздки — підняти моральний дух українців, які продовжують невпинно працювати під російськими обстрілами.

"Це були робітники заводу, які працюють в Нікополі, які працюють під обстрілами, які працюють в складних обставинах і люди, які виходять туди, розуміючи, що вони ризикують своїм життям. Ворог знаходиться в 6 км від них. Дістає усім, чим може", — розповів Сєрга.

За словами засновника "Культурних сил", на тому боці у ворога є школа операторів дронів, які тренують на українському цивільному населенні своїх пілотів. 

"Ці пілоти просто підступно тренуються на живих мішенях і переважно — це цивільне населення Нікополя. А ці люди приїжджають на роботу щоденно, працюють, розуміючи, що від їх праці залежить наша економіка. Залежить економіка їхнього рідного міста, їхньої рідної країни і якщо економіка встане, то встане все. Тому для мене була честь підтримати їх, я співав для співробітників різних цехів", — каже музикант.

Миколай Сєрга, ДСНС
Миколай Сєрга заспівав для рятувальників.Фото: ДСНС

Сєрга вважає, що підтримка цивільного населення в прифронтових містах не менш важлива, ніж підтримка бійців ЗСУ.

"Військовий може дати відсіч ворогу, може помститися, а цивільна людина не може цього зробити", — додав він.

Нагадаємо, "Культурні сили" відкрили інсталяцію до Дня Піхоти. Також ми показували другу репетицію гурту Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2025.

ЗСУ концерт Нікополь Коля Сєрга війна
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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