Миколай Сєрга дав благодійні концерти в Нікополі — відео

Сєрга заспівав для робітників заводу, яких щодня обстрілює ворог
Офіцер ЗСУ та засновник "Культурних сил" Миколай Сєрга дав благодійні концерти для рятувальників та працівників заводу у Нікополі. Музикант вважає, що морально підтримувати фахівців, які працюють на благо України в тилу, надзвичайно важливо.
Детально про поїздку артист розповів журналістів Новини.LIVE Анні Сірик.
Миколай Сєрга провів концерти в Нікополі
Відомий український артист та нині офіцер ЗСУ Миколай Сєрга відвідав Нікополь, що на Дніпровщині. Він дав благодійні концерти для рятувальників та працівників одного з місцевих заводів. Головна ціль поїздки — підняти моральний дух українців, які продовжують невпинно працювати під російськими обстрілами.
"Це були робітники заводу, які працюють в Нікополі, які працюють під обстрілами, які працюють в складних обставинах і люди, які виходять туди, розуміючи, що вони ризикують своїм життям. Ворог знаходиться в 6 км від них. Дістає усім, чим може", — розповів Сєрга.
За словами засновника "Культурних сил", на тому боці у ворога є школа операторів дронів, які тренують на українському цивільному населенні своїх пілотів.
"Ці пілоти просто підступно тренуються на живих мішенях і переважно — це цивільне населення Нікополя. А ці люди приїжджають на роботу щоденно, працюють, розуміючи, що від їх праці залежить наша економіка. Залежить економіка їхнього рідного міста, їхньої рідної країни і якщо економіка встане, то встане все. Тому для мене була честь підтримати їх, я співав для співробітників різних цехів", — каже музикант.
Сєрга вважає, що підтримка цивільного населення в прифронтових містах не менш важлива, ніж підтримка бійців ЗСУ.
"Військовий може дати відсіч ворогу, може помститися, а цивільна людина не може цього зробити", — додав він.
Нагадаємо, "Культурні сили" відкрили інсталяцію до Дня Піхоти. Також ми показували другу репетицію гурту Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2025.
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