Николай Серга провел благотворительные концерты в Никополе — видео

Офицер ВСУ, основатель "Культурных сил", общественный деятель и музыкант Николай Серга. Фото: Новини.LIVE

Офицер ВСУ и основатель "Культурных сил" Николай Серга дал благотворительные концерты для спасателей и работников завода в Никополе. Музыкант считает, что морально поддерживать специалистов, которые работают на благо Украины в тылу, чрезвычайно важно.

Подробно о поездке артист рассказал журналистам Новини.LIVE Анне Сирык.

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Николай Серга провел концерты в Никополе

Известный украинский артист и ныне офицер ВСУ Николай Серга посетил Никополь, что на Днепровщине. Он дал благотворительные концерты для спасателей и работников одного из местных заводов. Главная цель поездки — поднять моральный дух украинцев, которые продолжают неустанно работать под российскими обстрелами.

"Это были рабочие завода, которые работают в Никополе, которые работают под обстрелами, которые работают в сложных обстоятельствах и люди, которые выходят, понимая, что они рискуют своей жизнью. Враг находится в 6 км от них. Достает всем, чем может", — рассказал Серга.

По словам основателя "Культурных сил", на той стороне у врага есть школа операторов дронов, которые тренируют на украинском гражданском населении своих пилотов.

"Эти пилоты просто коварно тренируются на живых мишенях и в основном — это гражданское население Никополя. А эти люди приезжают на работу ежедневно, работают, понимая, что от их труда зависит наша экономика. Зависит экономика их родного города, их родной страны и если экономика встанет, то встанет все. Поэтому для меня была честь поддержать их, я пел для сотрудников разных цехов", — говорит музыкант.

Николай Серга спел для спасателей.Фото: ГСЧС

Серга считает, что поддержка гражданского населения в прифронтовых городах не менее важна, чем поддержка бойцов ВСУ.

"Военный может дать отпор врагу, может отомстить, а гражданский человек не может этого сделать", — добавил он.

Напомним, "Культурные силы" открыли инсталляцию ко Дню Пехоты. Также мы показывали вторую репетицию группы Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на Евровидении-2025.