Николай Серга провел благотворительные концерты в Никополе — видео

Серга спел для рабочих завода, которых ежедневно обстреливает РФ
Офицер ВСУ и основатель "Культурных сил" Николай Серга дал благотворительные концерты для спасателей и работников завода в Никополе. Музыкант считает, что морально поддерживать специалистов, которые работают на благо Украины в тылу, чрезвычайно важно.
Подробно о поездке артист рассказал журналистам Новини.LIVE Анне Сирык.
Николай Серга провел концерты в Никополе
Известный украинский артист и ныне офицер ВСУ Николай Серга посетил Никополь, что на Днепровщине. Он дал благотворительные концерты для спасателей и работников одного из местных заводов. Главная цель поездки — поднять моральный дух украинцев, которые продолжают неустанно работать под российскими обстрелами.
"Это были рабочие завода, которые работают в Никополе, которые работают под обстрелами, которые работают в сложных обстоятельствах и люди, которые выходят, понимая, что они рискуют своей жизнью. Враг находится в 6 км от них. Достает всем, чем может", — рассказал Серга.
По словам основателя "Культурных сил", на той стороне у врага есть школа операторов дронов, которые тренируют на украинском гражданском населении своих пилотов.
"Эти пилоты просто коварно тренируются на живых мишенях и в основном — это гражданское население Никополя. А эти люди приезжают на работу ежедневно, работают, понимая, что от их труда зависит наша экономика. Зависит экономика их родного города, их родной страны и если экономика встанет, то встанет все. Поэтому для меня была честь поддержать их, я пел для сотрудников разных цехов", — говорит музыкант.
Серга считает, что поддержка гражданского населения в прифронтовых городах не менее важна, чем поддержка бойцов ВСУ.
"Военный может дать отпор врагу, может отомстить, а гражданский человек не может этого сделать", — добавил он.
Напомним, "Культурные силы" открыли инсталляцию ко Дню Пехоты. Также мы показывали вторую репетицию группы Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на Евровидении-2025.
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