Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия Серга спел для рабочих завода, которых ежедневно обстреливает РФ

Серга спел для рабочих завода, которых ежедневно обстреливает РФ

Ua en ru
Дата публикации 10 мая 2025 09:42
Николай Серга провел благотворительные концерты в Никополе — видео
Офицер ВСУ, основатель "Культурных сил", общественный деятель и музыкант Николай Серга. Фото: Новини.LIVE

Офицер ВСУ и основатель "Культурных сил" Николай Серга дал благотворительные концерты для спасателей и работников завода в Никополе. Музыкант считает, что морально поддерживать специалистов, которые работают на благо Украины в тылу, чрезвычайно важно.

Подробно о поездке артист рассказал журналистам Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Николай Серга провел концерты в Никополе

Известный украинский артист и ныне офицер ВСУ Николай Серга посетил Никополь, что на Днепровщине. Он дал благотворительные концерты для спасателей и работников одного из местных заводов. Главная цель поездки — поднять моральный дух украинцев, которые продолжают неустанно работать под российскими обстрелами.

"Это были рабочие завода, которые работают в Никополе, которые работают под обстрелами, которые работают в сложных обстоятельствах и люди, которые выходят, понимая, что они рискуют своей жизнью. Враг находится в 6 км от них. Достает всем, чем может", — рассказал Серга.

По словам основателя "Культурных сил", на той стороне у врага есть школа операторов дронов, которые тренируют на украинском гражданском населении своих пилотов.

"Эти пилоты просто коварно тренируются на живых мишенях и в основном — это гражданское население Никополя. А эти люди приезжают на работу ежедневно, работают, понимая, что от их труда зависит наша экономика. Зависит экономика их родного города, их родной страны и если экономика встанет, то встанет все. Поэтому для меня была честь поддержать их, я пел для сотрудников разных цехов", — говорит музыкант.

Миколай Сєрга, ДСНС
Николай Серга спел для спасателей.Фото: ГСЧС

Серга считает, что поддержка гражданского населения в прифронтовых городах не менее важна, чем поддержка бойцов ВСУ.

"Военный может дать отпор врагу, может отомстить, а гражданский человек не может этого сделать", — добавил он.

Напомним, "Культурные силы" открыли инсталляцию ко Дню Пехоты. Также мы показывали вторую репетицию группы Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на Евровидении-2025.

ВСУ концерт Никополь Коля Серга війна
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /