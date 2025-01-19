Росіяни кидають поранених в штурми — в ЦПД пояснили для чого це

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія кидає своїх поранених бійців на поля для останніх завдань. Це робиться з метою виявити вогневі позиції ЗСУ.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

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"Якийсь сюр. Р***я на милицях йде полем і гине. Таких інвалідів росіяни використовують для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони, а також є ще випадки, коли поранених вже списали, а вони вижили, тому їм дають ось такі останні завдання", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про чисельну перевагу росіян на фронті. За його словами, йдеться про 600 тисяч окупантів на території нашої держави.

Також українські захисники з 71-ї бригади взяли в полон шістьох російських загарбників. Цього вдалося досягти після тригодинного бою.

Додамо, що росіяни використовують проти ЗСУ заборонені снаряди з небезпечними хімічними речовинами. Йдеться про К-51 та РГ-ВО, які не можна використовувати під час бойових дій.