Россияне бросают раненых в штурмы — в ЦПД объяснили для чего это

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия бросает своих раненых бойцов на поля для последних заданий. Это делается с целью выявить огневые позиции ВСУ.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

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"Какой-то сюр. Р***я на костылях идет по полю и погибает. Таких инвалидов россияне используют для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны, а также есть еще случаи, когда раненых уже списали, а они выжили, поэтому им дают вот такие последние задания", — пояснил Коваленко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о численном превосходстве россиян на фронте. По его словам, речь идет о 600 тысячах оккупантов на территории нашего государства.

Также украинские защитники из 71-й бригады взяли в плен шестерых российских захватчиков. Этого удалось достичь после трехчасового боя.

Добавим, что россияне используют против ВСУ запрещенные снаряды с опасными химическими веществами. Речь идет о К-51 и РГ-ВО, которые нельзя использовать во время боевых действий.