Система DELTA, яка дозволила знищити тисячі окупантів, тепер повністю запроваджена у ЗСУ, заявив Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: міноборони України

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про впровадження бойової цифрової екосистеми DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Це надасть бійцям ЗСУ технологічну перевагу над російськими окупантами.

Відповідну заяву Міністр оборони зробив у Facebook.

Чому екосистема DELTA унікальна на полі бою

DELTA, як було зазначено, забезпечує українським військовим технологічну перевагу завдяки можливостям:

1. Реального часу: огляд поля бою в режимі реального часу.

2. Планування операцій: розробка та координація ефективних військових операцій.

3. Безперебійний обмін інформацією: швидкий та безпечний обмін даними між підрозділами, бригадами, угрупованнями та союзниками.

Міністр наголосив, що DELTA успішно пройшла випробування як з огляду інформаційної безпеки, так і в реальних бойових умовах. Зокрема, система була ефективно застосована під час оборони Києва у 2022 році, знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний та деокупації Херсона.

Скільки окупантів знищили за допомогою DELTA

DELTA стане єдиним джерелом обміну даними для українських військових, оскільки доступна з будь-якого пристрою — ноутбука, планшету чи телефону.

Щоденно DELTA підтримує ураження більш ніж 2000 ворожих цілей, а за рік ця кількість перевищує пів мільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей.

Міністр також повідомив про постійне вдосконалення DELTA, зокрема додавання платформи штучного інтелекту, яка дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в онлайн-режимі.

