Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Шмигаль про унікальність системи DELTA — тепер буде всюди в ЗСУ

Шмигаль про унікальність системи DELTA — тепер буде всюди в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:59
Система DELTA, яка дозволила знищити тисячі окупантів, тепер повністю запроваджена у ЗСУ, заявив Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: міноборони України

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про впровадження бойової цифрової екосистеми DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Це надасть бійцям ЗСУ технологічну перевагу над російськими окупантами.

Відповідну заяву Міністр оборони зробив у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Чому екосистема DELTA унікальна на полі бою

DELTA, як було зазначено, забезпечує українським військовим технологічну перевагу завдяки можливостям:

1. Реального часу: огляд поля бою в режимі реального часу.
2. Планування операцій: розробка та координація ефективних військових операцій.
3. Безперебійний обмін інформацією: швидкий та безпечний обмін даними між підрозділами, бригадами, угрупованнями та союзниками.

Міністр наголосив, що DELTA успішно пройшла випробування як з огляду інформаційної безпеки, так і в реальних бойових умовах. Зокрема, система була ефективно застосована під час оборони Києва у 2022 році, знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний та деокупації Херсона.

Скільки окупантів знищили за допомогою DELTA

DELTA стане єдиним джерелом обміну даними для українських військових, оскільки доступна з будь-якого пристрою — ноутбука, планшету чи телефону.

Щоденно DELTA підтримує ураження більш ніж 2000 ворожих цілей, а за рік ця кількість перевищує пів мільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей.

Міністр також повідомив про постійне вдосконалення DELTA, зокрема додавання платформи штучного інтелекту, яка дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в онлайн-режимі.

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирьский підбив з командирами підсумки за липень. Визначені найгарячіші напрямки фронту та підраховані знищені російські окупанти. 

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину в річницю Курської операції.

Денис Шмигаль Міноборони ЗСУ армія війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації