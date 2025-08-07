Система DELTA, которая позволила уничтожить тысячи оккупантов, теперь полностью внедрена в ВСУ, заявил Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: минобороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о внедрении боевой цифровой экосистемы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины. Это предоставит бойцам ВСУ технологическое преимущество над российскими оккупантами.

Соответствующее заявление Министр обороны сделал в Facebook.

Почему экосистема DELTA уникальна на поле боя

DELTA, как было отмечено, обеспечивает украинским военным технологическое преимущество благодаря возможностям:

1. Реального времени: обзор поля боя в режиме реального времени.

2. Планирование операций: разработка и координация эффективных военных операций.

3. Бесперебойный обмен информацией: быстрый и безопасный обмен данными между подразделениями, бригадами, группировками и союзниками.

Министр отметил, что DELTA успешно прошла испытания как с точки зрения информационной безопасности, так и в реальных боевых условиях. В частности, система была эффективно применена во время обороны Киева в 2022 году, уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

Сколько оккупантов уничтожили с помощью DELTA

DELTA станет единственным источником обмена данными для украинских военных, поскольку доступна с любого устройства - ноутбука, планшета или телефона.

Ежедневно DELTA поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год это количество превышает полмиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей.

Министр также сообщил о постоянном совершенствовании DELTA, в частности добавление платформы искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически выявлять вражескую технику в онлайн-режиме.

