Шмыгаль об уникальности системы DELTA — теперь будет везде в ВСУ

Шмыгаль об уникальности системы DELTA — теперь будет везде в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:59
Система DELTA, которая позволила уничтожить тысячи оккупантов, теперь полностью внедрена в ВСУ, заявил Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: минобороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о внедрении боевой цифровой экосистемы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины. Это предоставит бойцам ВСУ технологическое преимущество над российскими оккупантами.

Соответствующее заявление Министр обороны сделал в Facebook.

Читайте также:

Почему экосистема DELTA уникальна на поле боя

DELTA, как было отмечено, обеспечивает украинским военным технологическое преимущество благодаря возможностям:

1. Реального времени: обзор поля боя в режиме реального времени.
2. Планирование операций: разработка и координация эффективных военных операций.
3. Бесперебойный обмен информацией: быстрый и безопасный обмен данными между подразделениями, бригадами, группировками и союзниками.

Министр отметил, что DELTA успешно прошла испытания как с точки зрения информационной безопасности, так и в реальных боевых условиях. В частности, система была эффективно применена во время обороны Киева в 2022 году, уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

Сколько оккупантов уничтожили с помощью DELTA

DELTA станет единственным источником обмена данными для украинских военных, поскольку доступна с любого устройства - ноутбука, планшета или телефона.

Ежедневно DELTA поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год это количество превышает полмиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей.

Министр также сообщил о постоянном совершенствовании DELTA, в частности добавление платформы искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически выявлять вражескую технику в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел с командирами итоги за июль. Определены самые горячие направления фронта и подсчитаны уничтоженные российские оккупанты.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область в годовщину Курской операции.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
