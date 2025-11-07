Українська армія переходить на контракти — Шмигаль

Воїни ЗСУ. Фото ілюстративне: 7 корпус ДШВ ЗСУ/Telegram

Україна розпочала перехід на контрактну форму військової служби, яка передбачає нові умови для військовослужбовців і можливість відстрочки після завершення контракту. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що реформа створює справедливу й передбачувану систему для тих, хто служить у Збройних силах України.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу 7 листопада.

Контрактна армія: нові правила для військових

Міністр оборони наголосив, що підготовка до переходу армії на контрактну модель уже розпочалася, і вона охопить усіх чинних військовослужбовців. Контракти передбачатимуть різні терміни служби — від одного до п’яти років, а для тих, хто укладе контракт на два роки і більше, передбачена відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення терміну служби. Водночас однорічні контракти такої опції не матимуть.

"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Мінфіном та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — зазначив Шмигаль.

За словами міністра, Генштаб уже провів опитування серед військових, і на його основі визначено базовий рівень оплати — 50–60 тисяч гривень. Паралельно Міноборони готує законодавчі зміни та нові постанови Кабміну, які узгоджуються з урядом і партнерами. Очікується, що публічне обговорення нової системи контрактів розпочнеться на початку 2026 року.

