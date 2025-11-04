Які переваги контрактної служби - пояснення військового

Військові навчання. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українська армія поступово переходить на контрактну основу. При цьому це вигідно і військовослужбовцям.

Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

Які переваги контрактної служби

За словами військового, контрактна служба забезпечує більшу дисципліну, стабільність і передбачуваність у війську.

Хоча умови звільнення з неї складніші, це, на думку офіцера, сприяє підвищенню відповідальності серед військовослужбовців.

"Ми вже давно пропагуємо, що краще підписувати контракти. Контрактна служба — це відповідальність, але й гарантії. Боєць знає термін служби, обирає посаду, має фінансові виплати й пільги. Це чіткі, стабільні умови", — наголосив Швидкий.

Нагадаємо, громадяни віком 60+ можуть укласти річний контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили.

Також ми повідомляли, що бійців, які завершать службу за "Контрактом 18–24" до досягнення мобілізаційного віку, теж можуть мобілізувати. Винятком є молоді люди, в яких є відстрочка.