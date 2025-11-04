Відео
Головна Армія У ЗСУ розповіли про переваги служби за контрактом

У ЗСУ розповіли про переваги служби за контрактом

Дата публікації: 4 листопада 2025 15:13
Оновлено: 15:28
Які переваги контрактної служби - пояснення військового
Військові навчання. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українська армія поступово переходить на контрактну основу. При цьому це вигідно і військовослужбовцям.

Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Які переваги контрактної служби

За словами військового, контрактна служба забезпечує більшу дисципліну, стабільність і передбачуваність у війську.

Хоча умови звільнення з неї складніші, це, на думку офіцера, сприяє підвищенню відповідальності серед військовослужбовців.

"Ми вже давно пропагуємо, що краще підписувати контракти. Контрактна служба — це відповідальність, але й гарантії. Боєць знає термін служби, обирає посаду, має фінансові виплати й пільги. Це чіткі, стабільні умови", — наголосив Швидкий.

Нагадаємо, громадяни віком 60+ можуть укласти річний контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили. 

Також ми повідомляли, що бійців, які завершать службу за "Контрактом 18–24" до досягнення мобілізаційного віку, теж можуть мобілізувати. Винятком є молоді люди, в яких є відстрочка.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
