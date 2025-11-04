Какие преимущества контрактной службы - объяснение военного

Военные учения. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинская армия постепенно переходит на контрактную основу. При этом это выгодно и военнослужащим.

Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

Какие преимущества контрактной службы

По словам военного, контрактная служба обеспечивает большую дисциплину, стабильность и предсказуемость в армии.

Хотя условия увольнения с нее сложнее, это, по мнению офицера, способствует повышению ответственности среди военнослужащих.

"Мы уже давно пропагандируем, что лучше подписывать контракты. Контрактная служба — это ответственность, но и гарантии. Боец знает срок службы, выбирает должность, имеет финансовые выплаты и льготы. Это четкие, стабильные условия", — подчеркнул Швыдкий.

Напомним, граждане в возрасте 60+ могут заключить годовой контракт на военную службу. На данный момент такую процедуру уже официально запустили.

Также мы сообщали, что бойцов, которые завершат службу по "Контракту 18–24" до достижения мобилизационного возраста, тоже могут мобилизовать. Исключением являются молодые люди, у которых есть отсрочка.