Шмыгаль анонсировал контрактную модель ВСУ — что изменится

Дата публикации 7 ноября 2025 17:56
обновлено: 17:56
Украинская армия переходит на контракты - Шмыгаль
Воины ВСУ. Фото иллюстративное: 7 корпус ДШВ ВСУ/Telegram

Украина начала переход на контрактную форму военной службы, которая предусматривает новые условия для военнослужащих и возможность отсрочки после завершения контракта. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что реформа создает справедливую и предсказуемую систему для тех, кто служит в Вооруженных силах Украины.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время брифинга 7 ноября.

Контрактная армия: новые правила для военных

Министр обороны подчеркнул, что подготовка к переходу армии на контрактную модель уже началась, и она охватит всех действующих военнослужащих. Контракты будут предусматривать различные сроки службы — от одного до пяти лет, а для тех, кто заключит контракт на два года и более, предусмотрена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения срока службы. В то же время однолетние контракты такой опции не будут иметь.

"Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета. Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Минфином и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", — отметил Шмыгаль.

По словам министра, Генштаб уже провел опрос среди военных, и на его основе определен базовый уровень оплаты — 50-60 тысяч гривен. Параллельно Минобороны готовит законодательные изменения и новые постановления Кабмина, которые согласовываются с правительством и партнерами. Ожидается, что публичное обсуждение новой системы контрактов начнется в начале 2026 года.

Напомним, что Минобороны Украины уже разрабатывает новые типы контрактов с четко определенными сроками службы.

Ранее мы также информировали, что по словам начальника отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Дениса Швыдкого, контрактная модель открывает дополнительные возможности для военнослужащих.

Денис Шмыгаль армия мобилизация Министерство обороны контракт
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
