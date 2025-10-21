Що робити родинам, якщо близькі потрапили в російський полон — пояснення ГУР

Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що робити рідним, якщо їхні близькі потрапили у російський полон. За його словами, за ці важкі питання в Україні відповідає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та структури, які до нього входять.

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що робити, якщо рідні потрапили в російський полон

Юсов зауважив, що спочатку необхідно звернутися до громадської приймальні або консультаційного центру Координаційного штабу в регіоні. Це зробити можна також в онлайн-форматі. Крім того, варто звернутися до Нацполіції для відкриття провадження та створити особистий кабінет в інформаційній системі Координаційного штабу.

"На наших ресурсах є дорожня карта з покроковими інструкціями для дій родин, як тих, хто опинився в російському полоні, так і безвісти зниклих, як і військових, так і цивільних", — зазначив Юсов.

Пошук рідних в російських пабліках

Досить часто трапляється, коли родичі військовополонених звертаються до російських пабліків, аби знайти якусь інформацію про рідних. Юсов зауважив, що громадяни України справді беруть участь в пошуку інформації.

"Тобто вони самостійно моніторять ворожі пабліки, збирають інформацію по крихтах, що може допомогти в зʼясуванні долі їхньої рідної людини. Але збирати дані, вступати у взаємодію — це не одне те саме", — каже він.

За його словами, коли людина моніторить групи та зберігає певну інформацію, яку згодом передає до відповідних органів, то це одна справа.

"Зовсім інша справа, коли на неї виходять проактивно представники російських спецслужб, начебто російських громадських організацій. Ми розуміємо, що Росія як диктатура, всі громадські обʼєднання там є частиною ФСБ, інших репресивних ворожих спецслужб. Безумовно, такі контакти можливі лише у взаємодії, у співпраці з українськими правоохоронними органами", — наголосив Юсов.

Він каже, що лише тоді така спільна командна робота не нашкодить полоненим.

Росіяни можуть вимагати гроші за інформацію

Юсов також відреагував на те, що росіяни можуть вимагати гроші за інформацію.

"Будь-яка додаткова інформація, яка передається ворогу про українського військового, українського цивільного, який опинився в ворожому полоні, може напряму нашкодити, а не допомогти навіть під час перебування в російському полоні. Може завадити швидше повернути його додому", — додав представник ГУР.

