Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Що робити, якщо рідні потрапили в полон РФ — відповідь ГУР

Що робити, якщо рідні потрапили в полон РФ — відповідь ГУР

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 18:42
Що робити родинам, якщо близькі потрапили в російський полон — пояснення ГУР
Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що робити рідним, якщо їхні близькі потрапили у російський полон. За його словами, за ці важкі питання в Україні відповідає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та структури, які до нього входять.

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо рідні потрапили в російський полон

Юсов зауважив, що спочатку необхідно звернутися до громадської приймальні або консультаційного центру Координаційного штабу в регіоні. Це зробити можна також в онлайн-форматі. Крім того, варто звернутися до Нацполіції для відкриття провадження та створити особистий кабінет в інформаційній системі Координаційного штабу.

"На наших ресурсах є дорожня карта з покроковими інструкціями для дій родин, як тих, хто опинився в російському полоні, так і безвісти зниклих, як і військових, так і цивільних", — зазначив Юсов.

Пошук рідних в російських пабліках

Досить часто трапляється, коли родичі військовополонених звертаються до російських пабліків, аби знайти якусь інформацію про рідних. Юсов зауважив, що громадяни України справді беруть участь в пошуку інформації.

"Тобто вони самостійно моніторять ворожі пабліки, збирають інформацію по крихтах, що може допомогти в зʼясуванні долі їхньої рідної людини. Але збирати дані, вступати у взаємодію — це не одне те саме", — каже він.

За його словами, коли людина моніторить групи та зберігає певну інформацію, яку згодом передає до відповідних органів, то це одна справа.

"Зовсім інша справа, коли на неї виходять проактивно представники російських спецслужб, начебто російських громадських організацій. Ми розуміємо, що Росія як диктатура, всі громадські обʼєднання там є частиною ФСБ, інших репресивних ворожих спецслужб. Безумовно, такі контакти можливі лише у взаємодії, у співпраці з українськими правоохоронними органами", — наголосив Юсов.

Він каже, що лише тоді така спільна командна робота не нашкодить полоненим.

Росіяни можуть вимагати гроші за інформацію

Юсов також відреагував на те, що росіяни можуть вимагати гроші за інформацію. 

"Будь-яка додаткова інформація, яка передається ворогу про українського військового, українського цивільного, який опинився в ворожому полоні, може напряму нашкодити, а не допомогти навіть під час перебування в російському полоні. Може завадити швидше повернути його додому", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, 21 жовтня Юсов заявив, що найближчим часом очікується обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Раніше в Міноборони пояснили, коли припиняються грошові виплати родичам полонених.

війна Україна полонені ГУР Росія Андрій Юсов обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації