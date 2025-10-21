Что делать семьям, если близкие попали в плен — объяснение ГУР

Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что делать родным, если их близкие попали в российский плен. По его словам, за эти тяжелые вопросы в Украине отвечает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и структуры, которые в него входят.

Об этом Андрей Юсов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Что делать, если родные попали в российский плен

Юсов отметил, что сначала необходимо обратиться в общественную приемную или консультационный центр Координационного штаба в регионе. Это сделать можно также в онлайн-формате. Кроме того, следует обратиться в Нацполицию для открытия производства и создать личный кабинет в информационной системе Координационного штаба.

"На наших ресурсах есть дорожная карта с пошаговыми инструкциями для действий семей, как тех, кто оказался в российском плену, так и без вести пропавших, как и военных, так и гражданских", — отметил Юсов.

Поиск родных в российских пабликах

Довольно часто случается, когда родственники военнопленных обращаются к российским пабликам, чтобы найти какую-то информацию о родных. Юсов отметил, что граждане Украины действительно участвуют в поиске информации.

"То есть они самостоятельно мониторят вражеские паблики, собирают информацию по крупицам, которая может помочь в выяснении судьбы их родного человека. Но собирать данные и вступать во взаимодействие — это не одно и то же", — говорит он.

По его словам, когда человек мониторит группы и сохраняет определенную информацию, которую впоследствии передает в соответствующие органы, то это одно дело.

"Совсем другое дело, когда на него выходят проактивно представители российских спецслужб, якобы российских общественных организаций. Мы понимаем, что Россия как диктатура, все общественные объединения там являются частью ФСБ, других репрессивных вражеских спецслужб. Безусловно, такие контакты возможны только во взаимодействии, в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами", — подчеркнул Юсов.

Он говорит, что только тогда такая совместная командная работа не навредит пленным.

Россияне могут требовать деньги за информацию

Юсов также отреагировал на то, что россияне могут требовать деньги за информацию.

"Любая дополнительная информация, которая передается врагу об украинском военном, украинском гражданском, оказавшемся во вражеском плену, может напрямую навредить, а не помочь даже во время пребывания в российском плену. Может помешать быстрее вернуть его домой", — добавил представитель ГУР.

Напомним, 21 октября Юсов заявил, что в ближайшее время ожидается обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Ранее в Минобороны объяснили, когда прекращаются денежные выплаты родственникам пленных.